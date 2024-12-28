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İzmir Barosu Yöneticilerine Tehdit: Zanlıya Ev Hapsi Cezası

İzmir Barosu Başkanı ve Genel Sekreteri'ni tehdit eden zanlı T.E.'ye ev hapsi cezası verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 23:27
İzmir Barosu Yöneticilerine Tehdit: Zanlıya Ev Hapsi Cezası

İzmir Barosu Yönetimine Tehdit: Ev Hapsi Kararı

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Genel Sekreter Zöhre Dalkıran'ı tehdit ettiği iddia edilen T.E., gözaltına alındı ve ev hapsine mahkum edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Yılmaz ve Dalkıran'ın tehdit edildiği gerekçesiyle zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, belirtilen adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kadına karşı tehdit" suçundan ev hapsi cezası aldı. Bu karar, toplumda dikkat çeken bir durum olarak değerlendirildi.

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