İzmir Buca Restoran Cinayetinde 3 Zanlı Tutuklandı

Olayın Özeti ve Soruşturma

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda 25 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgada, müşteri E.K'nin (20) tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan dört zanlıdan üçü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E. (34), A.B. (45) ve O.B'nin (37) adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. H.C. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kayıtlarına göre, E.K'nin müşteri olarak gittiği restoranda yan masadaki müşteriye ait cep telefonu kayboldu. İşletme sahibi Y.E, kaybolan telefondan şüphelendiği E.K'den konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarıda yaşanan arbede sırasında Y.E tabancayla ateş ederek E.K'yi vurdu; E.K kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin masadaki cep telefonunu aldığı ve işletmeden ayrıldığı, sonrasında dışarıda taraflar arasında tartışma yaşandığı ve bu sırada silahla ateş edildiğinin görüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.