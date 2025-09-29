İzmir Çiğli'de Cumhuriyet Mahallesi Sakinleri Çöp Yolunu Kapattı

Mahalle sakinleri çöp depolama alanına giden yolu trafiğe kapattı, tepkiler yükseldi

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan bir grup vatandaş, kent genelindeki çöplerin depolandığı alana giden yolda eylem gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, tesisin girişine yakın bölgede yolu trafiğe kapatarak bölgeye çöp dökülmesine tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Ali Kazar, tesisin kapatıldığını ancak bölgeye geçici süreyle çöp dökümüne izin verildiğini belirtti. Kazar, yeni çöp depolama alanı nedeniyle mahalle sakinlerinin yeniden sıkıntı yaşamaya başladığını ifade etti.

Kazar, "Burada yarın olacak felaketin önüne kim geçecek? Çocuklarımız çöp suyunun içinde okula gitmesinler. 10 sene yapılan yer 33 sene olmuş. Çöp getirmeye devam ediyorlar. Utanmadan getiriyorlar." dedi.

Mahalle sakini Talip Koçak ise Cumhuriyet Mahallesi'nde çöpsüz bir hayat istediğini belirterek, Çiğli Belediyesini eleştirdi: "Çiğli Belediye Başkanı tesis açılmadan önce 'arkanızdayız' dedi. Çiğli Belediyesi niye itiraz etmiyor?"

Veysel Özkan ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalleden ev almasını, çöp kokusuyla yaşamasını istediğini dile getirdi.

Porsol Yusufoğlu çöp sorununun siyaset üstü olduğunu vurgulayarak, "Çiğli ve Harmandalı tarafı yüzde 60 Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor. Bir daha kimseye oy vermiyorum. Cumhuriyet Halk Partisini de kınıyorum. Bu bizim kaderimiz değil." ifadelerini kullandı.

Yapılan eylemin ardından yol trafiğe açıldı.

