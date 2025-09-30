İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı

Duruşmada son gelişmeler

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili davanın duruşması, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Ailelerin tutumu ve ifadeleri

Olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay, şikayetçi olmadığını belirterek duruşma salonundan ayrıldı. Ailenin avukatı da Öktemay ile birlikte salondan çıktı.

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, adaletin tesis edilmesini ve kusuru olan kurum ya da kişilerin cezasını çekmesini istediklerini söyleyerek, "Bu ülkede kimse sokakta yürürken ölmesin, adalete güveniyoruz." dedi.

Savcının esas hakkındaki mütalaası

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların sonucu öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediklerini belirtti.

İddia makamı, 30 sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22,5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 9 sanığın beraatini, bir sanığın da dosyasının ayrılmasını talep etti. Savcı ayrıca tutuklu 9 sanığın mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunmalar ve ara karar

Sanıklar mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Bir sanık avukatı, cumhuriyet savcısının sunduğu esasa ilişkin mütalaanın başkalarınca hazırlandığını iddia etti. Cumhuriyet savcısı ise "Kimse bize hazır mütalaa vermedi, biz dosyaya hakimiz." şeklinde karşılık verdi.

Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi. Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Aile avukatının ve babanın açıklamaları

Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayda ihmal ve kusuru olanların hak ettikleri cezayı almaları için mücadele ettiklerini belirterek, "Tek isteğimiz adaletin gerçekleşmesidir." dedi.

Baba Ahmet Abi ise, "Adalete güveniyorum. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alacaklarını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan A.K.'nin eşi M.K. ise yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Olay ve soruşturma süreci

Olay, 12 Temmuz 2024'te İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde gerçekleşti. Sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgala ilişkin olarak GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında 46 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde İZSU çalışanı olan 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrıldı, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti yeni bilirkişi atadı; 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapıldı ve yeni bilirkişi raporu hazırlandı.