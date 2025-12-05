AKİB'den Genç Hamle: Mustafa Güney Genç İş İnsanları Başkanlığına Hazırlanıyor

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, yönetim yapılanmalarını güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Genç ve başarılı bir atama

Almanya'da CSG Facility Management Holding'in sahibi olarak tanınan, 1994 doğumlu genç iş insanı Mustafa Güney'in, AKİB Genç İş İnsanları Yönetim Kurulu Komisyon Başkanlığı görevine getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, şu ifadeleri kullandı: "Yönetimimizi en güçlü şekilde kurarak ciddi bir ivme yakaladık. Mustafa Güney gibi vizyoner isimlerin aramıza katılması, birliğimizin geleceğine güç katacaktır".

Bu adımın, Avrupa'daki Kayserili iş insanları arasında heyecan yarattığı ve birliğin genç, dinamik kadrosunu daha da güçlendireceği ifade ediliyor.

