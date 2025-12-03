Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Vali Faik Oktay Sözer Engellilerle Kahvaltıda

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen kahvaltıda Vali Faik Oktay Sözer, engelli bireyler ve aileleriyle buluştu ve taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:29
Kahvaltıda sohbet, talepler ve destek mesajı

Bilecik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında Vali Faik Oktay Sözer, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Program, katılımcılarla birebir iletişim imkânı sağlayan samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Vali Sözer buluşmada, engelli bireylerin toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Etkinlik sırasında katılımcıların taleplerini dinledi.

Vali Sözer şu ifadeleri kullandı: "Unutmayalım ki hayattaki en büyük engel sevgisizliktir. Azmiyle, duruşuyla ve hayata kattıklarıyla engelli kardeşlerimiz bizlere her gün ilham veriyor. Onların yanında olmak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir. Bütün engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum"

Program, engelli bireylerle samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından sona erdi.

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde