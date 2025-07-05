İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı: 3 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle kaldıkları bölgede çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden üç kardeş, son yolculukları için defnedildi.

Hacıhasan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan komşuları tarafından öldürülen Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenaze töreni düzenlendi. Kardeşler, Hamdibey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende, kardeşlerini kaybeden Olcay Dinç, taziyeleri kabul etti. Üç kardeşin cenazesi, büyük bir katılım ile defnedildi, aile bireyleri ve dostları yas tutarak destek oldu.

Olayın Detayları

Dün gerçekleşen olayda, Metin U. (73) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüş ve Metin U., av tüfeği ile ateş ederek 3 kardeşi öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.