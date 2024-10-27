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İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Karşıyaka'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:39
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir bıçaklı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtı.

Tartışmanın Sebebi Belirsiz

Olay, Donanmacı Mahallesi Yalı Bulvarı'nda M.A. ve 40 yaşındaki N.D. arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle çıkan sözlü tartışmayla başladı.

Kavganın Şiddeti

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, N.D.'yi boynundan ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis hemen bölgeye sevk edildi.

Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

N.D., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Fail Gözaltına Alındı

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda M.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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