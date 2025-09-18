İzmir'de Diş Hekimini Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Konak'ta Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tartışma büyüdü

İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi A.M.Y. (33) ile randevusu olmadığı halde muayene talep eden M.E.T. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.T., diş hekimine kafa atarak yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneden ayrılan şüpheli kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.