İzmir'de elektrik akımı faciası! 27 şüpheli mahkemeye sevk edildi

-İzmir'de sağanak yağış sırasında meydana gelen trajik olayda, yolda yürürken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, toplam 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 33'ü yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



-İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında, yolda yürüyen iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, elektrik tesisatı ve altyapıdan sorumlu olanlar dahil birçok kişi gözaltına alındı.



35 ŞÜPHELİDEN 33'Ü YAKALANDI

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 33'ü yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında elektrik dağıtım şirketi çalışanları, belediye yetkilileri ve özel sektör çalışanları bulunuyor. Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Halen yakalanamayan iki şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

27 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yakınları adliye önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Mahkeme sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

Soruşturma derinleştikçe, olayla ilgili yeni bulgular ve deliller ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın genişletilmesi ve yeni şüphelilerin belirlenmesiyle birlikte olayın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor.



AİLELERDEN TEPKİ

Hayatını kaybeden kişilerin aileleri, olayın sorumlularının adalet önünde hesap vermesini talep ediyor. Aileler, adliye önünde toplanarak, "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Acılı aileler, olayın peşini bırakmayacaklarını ve sorumluların cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Soruşturma, ihmallerin ve hataların tespit edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin ve belediyelerin altyapı konusundaki sorumlulukları dikkatle inceleniyor.



Soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkeme süreci başlayacak. Şüphelilerin savunmaları, deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda yargılama süreci devam edecek.

