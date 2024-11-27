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İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

İzmir Karabağlar'da eşini bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma dosya eksiklikleri nedeniyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:35
İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

İzmir'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat'ın yargılanmasına İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Fırat, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün kardeşi Ayhan Ö., boşanma aşamasındaki ablasının sanık tarafından sürekli rahatsız edildiğini ifade etti. Diğer kardeş Vural Ö. ise ablasının yıllardır sanık tarafından tehdit edildiğini belirterek, tehditle ilgili kayıtların cep telefonu mesajlarında bulunduğunu kaydetti.

Tanık R.K., maktulün sokak hayvanlarına duyduğu sevgiyi vurgulayarak, "Nuran hanım temiz birisiydi, iyi bir eşti. Sanığı Gaziemir tarafında bir kadınla el ele görmüştüm. Nuran ablaya söyleyecektim ama aile içi işlerine karışmak istemedim,” dedi.

Sanık Ahmet Fırat ise “Yemin ederim ki burada hiç yalan söylemedim ve söylemem. Konuyu dönüp dolaşıp kediye getiriyorlar." şeklinde ifade kullandı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Olayın Arka Planı

27 Aralık 2022'de, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ahmet Fırat, tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Sanık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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