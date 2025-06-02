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İzmir'de Grevdeki İşçiler: Cemil Tugay 'Grev Kırıcılığı' Yapıyor

İzmir'de sendikalar, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı grev kırıcılığı ile suçlayarak tepki gösterdi. Grev devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:22
İzmir'de Grevdeki İşçiler: Cemil Tugay 'Grev Kırıcılığı' Yapıyor

İzmir'de sendikalar, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı 'grev kırıcılığı' yapmakla suçladı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, büyükşehir belediye başkanının çöp toplamasından üzüntü duyduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi 5. gününde devam ederken, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş üyesi binlerce işçi, Konak Pier önünde bir araya geldi. Beyaz kıyafetler giymiş olan işçilere, eşleri ve çocukları da eşlik etti. İşçiler, yürüyüşleri sırasında sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerledi.

Sendika başkanları, grev nedeniyle birikmiş çöpleri toplayan Cemil Tugay'a sert bir dille tepki gösterdi. Ercan Gül, işçilerin taleplerini sözleşme masasında ifade ettiklerini ancak yöneticilerin kulaklarını tıkadığını söyledi. Gül'ün açıklamalarına göre Tugay, dün gece çöp toplarken görülmüştü.

Gül, "Gerçekten beklemediğimiz bir durum. Cemil başkan, daire başkanı, şefler, avukatları, bizim formen arkadaşlarımız ve hiç tanımadıklarımız bizim çöpümüzü topluyor. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca, çöp toplama sırasında Tugay'a 'grev kırıcılığı yapıyorsunuz' diyen bir kadına bir kişinin sopayla saldırdığını iddia etti.

Gül, Tugay'ın 'grev kırıcı' olduğunu savunarak, "Allah var yukarıda, iyi temizlik yapıyor. Vatandaş, hemşehri iletişim merkezi üzerinden bizim sendikamızın telefonuna çöp şikayeti yapıyor. Bir gün bir çöp görürsem, buraya arayacağım Başkanım, 'Başkanım gel burada çöp var' diyeceğim" şeklinde ifadelerde bulundu.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da yaptığı konuşmada, cemaatin tavırlarının İzmir için uygun olmadığını belirterek, "Sayın Belediye Başkanımız suç işliyorsunuz" dedi. Topal, "Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarıyız. Bu davranışla anayasal hakkımızı çiğniyorsunuz" diyerek durumu sert bir dille eleştirdi.

Grevdeki işçiler, Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekerek desteklerini gösterdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi 5. gününde...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi 5. gününde devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, Konak Pier önünde bir araya geldi. Beyaz kıyafetler giyen işçilere, eşleri ve çocukları da eşlik etti. Slogan atan işçiler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi 5. gününde...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi 5. gününde devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, Konak Pier önünde bir araya geldi. Beyaz kıyafetler giyen işçilere, eşleri ve çocukları da eşlik etti. Slogan atan işçiler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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