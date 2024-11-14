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İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki katı atık tesisi kapatılması talebiyle protesto edildi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:10
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi

İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Düzenlendi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılması amacıyla düzenlenen basın açıklaması, vatandaşları bir araya getirdi. Tesisten kaynaklanan rahatsız edici kokudan etkilenen Üzerlik, Ahmet Efendi, Uğur Mumcu, İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinin muhtar ve sakinleri, tesisin bulunduğu alanda toplandı.

Mahkeme Kararları Uygulansın!

Grup, "Harmandalı halkı daha nereye başvuracak?" yazılı pankart açarak, mahkeme kararlarının uygulanmasını ve tesisin kapatılmasını talep etti. Açıklamada bulunan Safiye Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisin 15 yıl hizmet vermek üzere kurulduğunu, ancak 30 yıldır faaliyette olduğunu ileri sürdü. Yılmaz, tesisin kapasitesinin üzerinde depolama yaptığını ve bunun yanı sıra heyelan ile yüzey çatlaklarına yol açtığını belirtti.

Mağduriyet Giderilsin

Sözlerine devam eden Yılmaz, "20 ev heyelan riski nedeniyle tahliye edildi" diyerek, tesisin yarattığı koku sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşandığını vurguladı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nin, insan yaşamını tehdit eden bu tesisle ilgili olarak çöp stoklama işleminin durdurulmasına karar verdiğini hatırlattı. Yılmaz, İdarenin ve kamu yetkililerinin sorumluluklarından kaçamayacağını ifade etti.

Yetkililere Çağrı

Eyleme katılan Çiğli Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Mürşit Avcı, Harmandalı tesisi'nin İzmir’in en büyük sorunlarından biri olduğunu dile getirerek, "Güzel İzmirimde evlerin arasında çöplük istemiyoruz" dedi. Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı Mürüvvet Karakoç ise, tesisin kapatılması için yıllardır mücadele ettiklerini ve alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

Mahalle sakinleri, bu konuda somut adımlar atılmasını beklediklerini ifade ederek, yetkilileri göreve davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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