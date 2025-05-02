İzmir'de Hukuk Festivali Coşkuyla Başladı

İzmir, bu yıl ilk kez düzenlenen Hukuk Festivali ile hukuk camiasını bir araya getirdi. Festival, Lawment Derneği tarafından Foça ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Lawment Derneği Başkanı Kerimcan Demir, etkinliğin açılışında 265 kişinin festivale katıldığını duyurdu.

Demir, katılımcıların çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğunu belirterek, festivalin avukat, hakim ve savcıların deneyimlerini paylaşacağı bir platform olacağını vurguladı. Katılımcılara, teorik ve pratik uygulamalarla kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sunacaklarını ifade etti.

“Hukuk sektörü ciddi bir alan olmalı ancak güçlü bağlar kurmak için samimi ilişkilerin ön planda olması gerektiğine inanıyoruz” diyen Demir, bu nedenle festivali düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Festivalin programı, avukat Ali Onar’ın moderatörlüğünde düzenlenen ceza hukuku paneli ile devam etti. Onar, meslek hayatındaki 26 yıllık tecrübesine rağmen her gün yeni bir şey öğrenmenin önemine dikkat çekti. Panelde avukatlık mesleğinde ahlak ve vicdanın vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“Başarı hikayeleri göreceksiniz ve bunlar cumhuriyet başarısının bir nesnesidir. Cumhuriyet, adaletin, fırsat eşitliğinin ve inanç özgürlüğünün temelidir” diyen Onar, panele katılan başka önemli isimlerin de cumhuriyetin değerli yetiştirdiği hukuk insanları olduğunu ifade etti.

Panele, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi Başkanı Kenan Arslanboğan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Veli Özer Özbek gibi önemli isimler konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, paneli İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Alyaprak ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Cengiz Çoban da takip etti.

Festival, 4 Mayıs'ta sona erecek.

İzmir'de, hukukçu ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Foça ilçesindeki bir otelde "Hukuk Festivali" başladı. Panele, öğrenciler katıldı.

İzmir'de, hukukçu ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Foça ilçesindeki bir otelde "Hukuk Festivali" başladı. Panele, öğrenciler katıldı.