İzmir'de İki Firmaya Mevzuata Aykırı Hafriyat Dökümünden 11,2 Milyon Lira Ceza

İzmir'de izinsiz hafriyat dökümü yapan iki firmaya toplam 11,2 milyon lira idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:50
İzmir'de İki Firmaya Mevzuata Aykırı Hafriyat Dökümünden 11,2 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü gerçekleştiren iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziemir'de bulunan Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret AŞ'ye ait açık alana dökülen atıkların mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Ekipler, 7 Mart tarihinde gerçekleştirdikleri inceleme sırasında, hafriyat yüklü araçların kontrol edildiğini ve radyasyon seviyelerinin sınır değerler altında olduğunu belirlerken, buna rağmen atıkların Torbalı'daki bir açık alana kaçak olarak döküldüğünü tespit etti.

Bakanlık, Nerman Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İzmirim Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat Hurda İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 kamyon ile aynı noktaya hafriyat döktüğünü belirledi.

Bu işletmelere Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca her birine 5 milyon 609 bin 178 lira olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin 356 lira ceza kesildi; ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. İzinsiz dökülen atıklar, geri kazanım lisansına sahip bir işletmeye gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
2
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
3
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
4
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
5
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
6
İsrailli Bakan Smotrich'ten Boehler'a Hamas İle Görüşme Uyarısı
7
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar