İzmir'de İki Firmaya Mevzuata Aykırı Hafriyat Dökümünden 11,2 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü gerçekleştiren iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziemir'de bulunan Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret AŞ'ye ait açık alana dökülen atıkların mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Ekipler, 7 Mart tarihinde gerçekleştirdikleri inceleme sırasında, hafriyat yüklü araçların kontrol edildiğini ve radyasyon seviyelerinin sınır değerler altında olduğunu belirlerken, buna rağmen atıkların Torbalı'daki bir açık alana kaçak olarak döküldüğünü tespit etti.

Bakanlık, Nerman Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İzmirim Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat Hurda İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 kamyon ile aynı noktaya hafriyat döktüğünü belirledi.

Bu işletmelere Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca her birine 5 milyon 609 bin 178 lira olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin 356 lira ceza kesildi; ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. İzinsiz dökülen atıklar, geri kazanım lisansına sahip bir işletmeye gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir'de mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen iki firmaya 11,2 milyon lira idari ceza uygulandı.