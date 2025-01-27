İzmir'de İnşaat Göçüğünde Kalan İşçi Kurtarıldı

İzmir'in Bayındır İlçesinde Göçükte Kalan İşçi Kurtarıldı

İzmir'in Bayındır ilçesi Yazı Mahallesi'nde gerçekleşen inşaat alanındaki göçük olayında, Haşim Güler (55) adlı işçi yoğun bir kurtarma operasyonu sonucunda kurtarıldı.

İnşaatta yapılan altyapı kanalı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, Güler yaklaşık 2 metre derinlikteki toprağın altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Kurtarma çalışmaları sonucunda göçükten yaralı çıkarılan Güler, hızlı bir şekilde olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın gelişmelerini takip eden Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda yetkililerden bilgi aldı.

İzmir'in Bayındır ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen göçükte kalan işçi kurtarıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen göçükte kalan işçi kurtarıldı.