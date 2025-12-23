İzmir'de kapalı yöntemle stentli yapay damarla Tip III aort diseksiyonu tedavisi

Libyalı hasta multidisipliner yaklaşımla şifa buldu

Libya’nın Mısrata kentinde yaşayan emekli ve 5 çocuk babası Alhussein Ahmed Mohamed Abdulkafi, hayati risk taşıyan Tip III aort diseksiyonu nedeniyle yatırıldığı Acıbadem Kent Hastanesi’nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen stentli yapay damar uygulamasıyla tedavi edildi.

Uzun süredir hipertansiyon tedavisi gören ve daha önce kalp damarlarına stent takılan Abdulkafi’de, ani gelişen karın, sırt ve bel ağrıları üzerine yapılan tetkiklerde aort damarının sol kol damarının çıktığı bölgeden başlayarak sol bacak damarına kadar uzanan ciddi bir yırtık tespit edildi. Bu tablo böbrek damarlarına giden kan akımını azaltarak böbrek yetmezliği ve diyaliz sürecini gerektirdi.

Hastanın tedavi sürecinde bir dönem Tunus’ta izlendiği, daha sonra Türkiye’ye getirilerek farklı merkezlerde takip edildiği, şikâyetlerinin medikal tedaviyle gerilememesi üzerine 21 Ekim 2025 tarihinde Acıbadem Kent Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Multidisipliner değerlendirmeyi Doç. Dr. Cüneyt Narin ve Prof. Dr. Mustafa Parıldar yürüttü.

Doç. Dr. Cüneyt Narin uygulama hakkında şunları söyledi: "Yırtığın ilerleyerek beyin damarlarını etkileme riski vardı. Girişimsel yöntemle yırtığı kontrol altına aldık ve hastanın şikâyetlerinde belirgin düzelme sağladık. Sağlıkla ülkesine uğurladık".

Doç. Dr. Narin, hastaya yapılan uygulamayı ayrıntılarıyla anlatarak, 23 Ekim tarihinde Prof. Dr. Parıldar ile birlikte girişimsel (anjiyografik) yöntemle hem yırtığın başladığı bölgeye hem de yırtık nedeniyle kapanan sol böbrek atar damarına stentli yapay damar yerleştirildiklerini söyledi. Uygulanan tedaviyle aorttaki anormal kan akışının engellendiği ve kanın gereken damar boşluğundan akmasının sağlandığı bildirildi.

Operasyon öncesi ciddi ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşayan hastanın, işlem sonrası ağrılarının gerilediği, rahatça yürüyebildiği ve günlük aktivitelerini yapabilir hale geldiği ifade edildi. Tedavi sürecinde hastanın beslenmesi diyetisyen eşliğinde düzenlendi, haftada üç gün diyaliz programına alındı ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle pıhtı önleyici tedavi planlandı. Genel durumunun düzelmesi üzerine hasta taburcu edilerek ülkesine uğurlandı.

Abdulkafi, 2022 yılında sağlığının bozulduğunu, kalp damarlarından birine stent takıldığını, kalp kasında zayıflık ve kol ile bacaklarında ödem oluştuğunu anlatarak: "Ne oturabiliyor, ne yürüyebiliyordum. Sadece sağ tarafıma sabit yatıyordum. Aorttaki yırtık yaşamımı tehdit ediyordu. Yani her an ölümle burun burunaydım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor, çok şanslıymışım. Libya’da bu tedaviler yapılmıyor, keza Tunus’ta da öyle. Ben de tedavi olmak için İzmir’e geldim. Çok çektim ama Acıbadem Kent Hastanesi’nde gördüğüm başarılı tedaviyle şikayetlerimden kurtuldum. Emeği geçen tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanenin açıklamasına göre, uygulanan kapalı yöntem ve stentli yapay damar tedavisi sayesinde hastanın hayati riski kontrol altına alındı ve taburcu edilerek ülkesine uğurlandı.

(SOLDAN SAĞA) DOÇ. DR. CÜNEYT NARİN, LİBYALI HASTA ALHUSSEİN AHMED MOHAMED ABDULKAFİ , PROF. DR. MUSTAFA PARILDAR