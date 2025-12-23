DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

İzmir'de kapalı yöntemle stentli yapay damarla Tip III aort diseksiyonu tedavisi

Libyalı Alhussein Abdulkafi, Tip III aort diseksiyonu nedeniyle 23 Ekim 2025'te İzmir Acıbadem Kent Hastanesi'nde kapalı stentli yapay damar uygulamasıyla tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:19
İzmir'de kapalı yöntemle stentli yapay damarla Tip III aort diseksiyonu tedavisi

İzmir'de kapalı yöntemle stentli yapay damarla Tip III aort diseksiyonu tedavisi

Libyalı hasta multidisipliner yaklaşımla şifa buldu

Libya’nın Mısrata kentinde yaşayan emekli ve 5 çocuk babası Alhussein Ahmed Mohamed Abdulkafi, hayati risk taşıyan Tip III aort diseksiyonu nedeniyle yatırıldığı Acıbadem Kent Hastanesi’nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen stentli yapay damar uygulamasıyla tedavi edildi.

Uzun süredir hipertansiyon tedavisi gören ve daha önce kalp damarlarına stent takılan Abdulkafi’de, ani gelişen karın, sırt ve bel ağrıları üzerine yapılan tetkiklerde aort damarının sol kol damarının çıktığı bölgeden başlayarak sol bacak damarına kadar uzanan ciddi bir yırtık tespit edildi. Bu tablo böbrek damarlarına giden kan akımını azaltarak böbrek yetmezliği ve diyaliz sürecini gerektirdi.

Hastanın tedavi sürecinde bir dönem Tunus’ta izlendiği, daha sonra Türkiye’ye getirilerek farklı merkezlerde takip edildiği, şikâyetlerinin medikal tedaviyle gerilememesi üzerine 21 Ekim 2025 tarihinde Acıbadem Kent Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Multidisipliner değerlendirmeyi Doç. Dr. Cüneyt Narin ve Prof. Dr. Mustafa Parıldar yürüttü.

Doç. Dr. Cüneyt Narin uygulama hakkında şunları söyledi: "Yırtığın ilerleyerek beyin damarlarını etkileme riski vardı. Girişimsel yöntemle yırtığı kontrol altına aldık ve hastanın şikâyetlerinde belirgin düzelme sağladık. Sağlıkla ülkesine uğurladık".

Doç. Dr. Narin, hastaya yapılan uygulamayı ayrıntılarıyla anlatarak, 23 Ekim tarihinde Prof. Dr. Parıldar ile birlikte girişimsel (anjiyografik) yöntemle hem yırtığın başladığı bölgeye hem de yırtık nedeniyle kapanan sol böbrek atar damarına stentli yapay damar yerleştirildiklerini söyledi. Uygulanan tedaviyle aorttaki anormal kan akışının engellendiği ve kanın gereken damar boşluğundan akmasının sağlandığı bildirildi.

Operasyon öncesi ciddi ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşayan hastanın, işlem sonrası ağrılarının gerilediği, rahatça yürüyebildiği ve günlük aktivitelerini yapabilir hale geldiği ifade edildi. Tedavi sürecinde hastanın beslenmesi diyetisyen eşliğinde düzenlendi, haftada üç gün diyaliz programına alındı ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle pıhtı önleyici tedavi planlandı. Genel durumunun düzelmesi üzerine hasta taburcu edilerek ülkesine uğurlandı.

Abdulkafi, 2022 yılında sağlığının bozulduğunu, kalp damarlarından birine stent takıldığını, kalp kasında zayıflık ve kol ile bacaklarında ödem oluştuğunu anlatarak: "Ne oturabiliyor, ne yürüyebiliyordum. Sadece sağ tarafıma sabit yatıyordum. Aorttaki yırtık yaşamımı tehdit ediyordu. Yani her an ölümle burun burunaydım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor, çok şanslıymışım. Libya’da bu tedaviler yapılmıyor, keza Tunus’ta da öyle. Ben de tedavi olmak için İzmir’e geldim. Çok çektim ama Acıbadem Kent Hastanesi’nde gördüğüm başarılı tedaviyle şikayetlerimden kurtuldum. Emeği geçen tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanenin açıklamasına göre, uygulanan kapalı yöntem ve stentli yapay damar tedavisi sayesinde hastanın hayati riski kontrol altına alındı ve taburcu edilerek ülkesine uğurlandı.

(SOLDAN SAĞA) DOÇ. DR. CÜNEYT NARİN, LİBYALI HASTA ALHUSSEİN AHMED MOHAMED ABDULKAFİ , PROF. DR....

(SOLDAN SAĞA) DOÇ. DR. CÜNEYT NARİN, LİBYALI HASTA ALHUSSEİN AHMED MOHAMED ABDULKAFİ , PROF. DR. MUSTAFA PARILDAR

ALHUSSEİN AHMED MOHAMED ABDULKAFİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor
2
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi
3
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı
4
Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı
5
Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda
6
Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor
7
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi