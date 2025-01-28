İzmir'de Kaza Sonrası Sürücüye Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Kaza Sonrası Takip ve Saldırı Olayı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen ilginç bir olay, trafik kazası sonrası yaşanan şiddetli bir takip ile gündeme geldi. 23 yaşındaki H.B.'nin kullandığı otomobil, dün, OSB Mahallesi İzmir-Ankara Caddesi Ulucak Kavşağı mevkisinde, 25 yaşındaki T.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası taraflar yoluna devam etti, ancak durum bu noktada bitmedi. T.D. ve akrabası 21 yaşındaki A.D., ayrı araçlarla H.B.'nin önünü kesti. Olayın daha da çirkin bir hali, H.B.'nin aracının camına vurarak hakaret eden ve lastiklerini falçatayla kesen şüphelilerin, ardından olay yerinden hızla kaçması oldu.

Olayı cep telefonuyla kaydeden H.B., bu görüntülerle birlikte Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Başvurunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında T.D. ve A.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı. Olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş olması, durumun acımasızlığını gözler önüne serdi.

Bu olaya dair kayıtlarda, şüphelilerin H.B.'nin aracını nasıl hedef aldıkları ve araç camlarına vurarak küfrettikleri net bir şekilde gözlemleniyor.