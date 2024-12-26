İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

İzmir’de Korkutan Kaza: Okul Servisi Tıra Çarptı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi üzerinde park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı bir akaryakıt tırına çarptı.

Kazanın ardından, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybederken, yaralanan diğer öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler Gözaltında

Kaza ile ilgili olarak hem okul servisinin hem de tırın sürücüleri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.