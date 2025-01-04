İzmir'de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir Menderes'te Feci Kaza

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Ödemiş İzmir kara yolunun 11. kilometresinde, panelvan ile otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Alınan bilgilere göre, Ç.K. yönetimindeki 35 SD 433 plakalı panelvan, sürücüsünün kimliği belirsiz olan 07 ZD 994 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da yangın çıktı.

Olay Yerinde Hızla Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın sonucunda otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, panelvan sürücüsü Ç.K. ve araçlarda bulunan M.Y. ile G.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kazada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.