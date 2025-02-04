İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de PKK/KCK Terör Operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde, sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlediği adreslere düzenlenen operasyon sonucunda 9 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise önemli bulgulara ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız bir tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.