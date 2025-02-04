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İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı, aramalarda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:14
İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de PKK/KCK Terör Operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde, sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlediği adreslere düzenlenen operasyon sonucunda 9 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise önemli bulgulara ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız bir tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

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