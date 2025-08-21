DOLAR
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın öldü

İzmir Menderes'te sahipsiz köpeklerden kaçan Fidan Deveci'ye otomobil çarptı; tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:38
Güncelleme: Röportaj ve detaylar eklendi.

Olay

İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal Oğlananası Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Fidan Deveci (55), köpeklerden kaçmaya çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay anında sürücülüğünü S.K. (38)'nin yaptığı 48 GT 939 plakalı otomobilin Deveci'ye çarptığı bildirildi. Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve yasal süreç

Olayla ilgili olarak otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze ve yakınları

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Fidan Deveci'nin, olay günü düğün için Oğlananası Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. Deveci'nin cenazesi, Yunus Emre Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mahallelinin şikayeti

Oğlananası Mahallesi sakinlerinden Kazım Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada sahipsiz köpeklerin bölgede sorun oluşturduğunu belirtti. Kahya, şunları kaydetti:

'Otobanın yanında bir kaza olduğunu duyduk. Üzüldük. Köpeklerden kaçarken hanımefendi, bir de oğlu varmış galiba. Hanımefendi kazada ölmüş. Biz de bu köpeklerden çok şikayetçiyiz. Ovada benim arazilerim var. Orada mahsullerimiz var. Buğdaylarım yetişirken 40-50 köpek gördüm içinde. Mahvetmişler ekinleri. Bir üretici olarak köpeklerden şikayetçiyim. Söylüyoruz ama kimseler dikkate almıyor. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden halk olarak bunun için bir önlem istiyoruz.'

