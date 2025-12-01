İzmir'de Sahte Yoğurtçu S.A. Tutuklandı: Yaşlı Kadınların Paralarını Çaldı

İzmir Konak'ta 'manda yoğurdu' bahanesiyle evlere giren S.A., yaşlı kadınların çantalarındaki paraları çaldı; güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:28
Olayın ayrıntıları ve gözaltı süreci

İzmir’in Konak ilçesinde, "manda yoğurdu satıyoruz" diyerek kapı kapı dolaşan bir kişinin, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınların evlerine girerek çantalarındaki paraları çaldığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Göztepe semtindeki bir binada meydana geldi. Şüpheli, güven kazandığı evlere girdikten sonra bakıcıyı mutfağa gönderme bahanesiyle yaşlı kadını yalnız bırakmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın önce küçük meblağlı paraları hızla çantadan alıp cebinden çıkardığı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği, ardından kadının cebindeki daha büyük meblağları alarak evden ayrıldığı anlar yer aldı.

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli aynı yöntemle farklı binalarda dolandırıcılık yapmayı sürdürdü. İhbar üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Görüntüler doğrultusunda yakalanan şahsın kimliği S.A. olarak belirlendi. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

