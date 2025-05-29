İzmir'de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırı İzmir'de Can Aldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Ayrancılar Mahallesi'nde, İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi.

Olayın Seyri ve Saldırganlar

Alınan bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö.'nün kullandığı 35 ARZ 403 plakalı otomobile, yavaşladığı sırada 35 AB 7303 plakalı hafif ticari araçtan inen K.K. ve S.K. tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı.

Kurtarma Çabaları ve Yaralılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Adnan Ö. ile yolcusunu, Abdullah A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırıda yaralanan Fatma A, A.Ö, M.A. (4) ve A.E.Ö. (1), ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatma A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.Ö. ve A.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, M.A.'nın ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Saldırganların Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Jandarma ekiplerinin, olay yerinden aracı bırakarak kaçan saldırganlar K.K. ve S.K.nın yakalanması için yürüttüğü çalışmalar sürmeye devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.