İzmir'de Şiddet İddiası: Baba Hastanede Tedavi Altına Alındı

İzmir'de, ailesine şiddet uyguladığı iddia edilen ve adli kontrol tedbiri uygulanan bir baba hastanede tedavi altına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart tarihinde bir gencin sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu ve kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürmesi üzerine hemen bir soruşturma başlattı.

İddialar doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulanan E.A., AMATEM'de yatış işlemleri tamamlanarak tedavisine başlandı.

Olayın Gelişimi

Genç, 2 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verilmesini sağladı. Olayın ardından E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Annesi ve kendisi şikayetçi olmaması üzerine, baba hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak üzere adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, babanın uyuşturucu bağımlılığından kurtulması ve yatarak tedavi edilmesi talep edilmişti.