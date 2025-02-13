İzmir'de Sismik Aktiviteye Risk Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İzmir'de Ege Denizi'ndeki Sismik Aktiviteye Yönelik Risk Değerlendirme Toplantısı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde gerçekleşen sismik hareketliliği değerlendirerek, 'İnsanımızı, Santorini kaynaklı endişeye sevk edecek ciddi bir riskin olmadığını görmüş olduk.' dedi.

Toplantı, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda basına kapalı olarak yapıldı ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantının Öne Çıkan Detayları

Toplantıda, Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak’ta başlayan deprem fırtınası ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Vali Elban, toplantı sırasında, 'Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğin, Türkiye kıyılarına, özellikle İzmir’e olan etkilerinin değerlendirildiğini' ifade etti.

Elban, AFAD'ın alarma geçerek ilimize mobil ikaz sistemleri gönderdiğini ve Seferihisar bölgesine kurulduğunu belirtti. Ayrıca, ilimizdeki afet yönetim merkezlerinin 30 ilçeye yaygınlaştırıldığını ve diğer illerden 71 takviye ekibin görevlendirildiğini aktardı.

Vali Elban, Santorini civarında oluşacak depremin İzmir'de olumsuz sonuçlar yaratmayacağına dair yapılan tüm modellemelerin aynı sonucu verdiğini vurguladı. 'Bölgedeki tsunami riski, Ege'deki ada sayısının fazlalığı ve mesafenin 300 kilometre olması nedeniyle maksimum 50-60 santimetre dalga yüksekliğine ulaşacak, bu da hissedilmeyecek.' diye ekledi.

Bir volkan patlaması durumunda da, İzmir'e zarar verecek bir kül taşınımı beklenmediğini belirtirken, kentteki diğer deprem riski dikkate alındığında gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekti. 'Santorini kaynaklı endişeye sevk edecek ciddi bir risk olmadığını gördük.' şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Toplantıya Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üniversite rektörleri, kaymakamlar, il müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.