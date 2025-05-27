İzmir'de Su Borusu Patladı: Araçlar ve Evler Zarara Uğradı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen su borusu patlaması, 19 Mayıs Mahallesi'nde büyük bir hasara yol açtı. Ana su borusunun patlaması sonrası çok sayıda araç, ev ve iş yeri zarar gördü.

Olay, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)'na ait ana su borusunun henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlamasıyla başladı. Patlama sonucunda su, tazyikle metaforik olarak metrelerce yükseğe fışkırdı; bu durum bazı evler ve iş yerlerinin su altında kalmasına sebep oldu. İlk belirlemelere göre, çevreye yayılan taşlar nedeniyle beş araç hasar gördü.

Hızla olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve İZSU ekipleri, suyun kesilmesinin ardından onarım çalışmalarına başladı. Ancak bu süreç, bölgede geçici bir su kesintisi yaşanmasına neden oldu.

Patlama Anının Şahitleri ve Hasar Tespiti

Patlamada araçları zarar gören Ragıp Düzce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 05.30 sıralarında patlama sesiyle uyandığını belirtti. Dışarı çıktıklarında, metrelerce yükseğe çıkan suyu gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırdıklarını dile getirdi. Düzce, "Arabalarımızı çekmeye çalıştık fakat çekemedik. Çünkü yukarıdan taşlar yağıyordu," dedi.

Düzce, durumu ekiplere ve mahalle muhtarına ilettiklerini belirterek, "Yaklaşık iki saat sonra su kesilebildi. Önce evler, ardından marketler su aldı. Can kaybımız yok, çok şükür ama mal kaybımız oldu," şeklinde konuştu.

Belediye ekiplerinin de hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Düzce, "Belediye, tutanağımızı tuttu. Tek tek bizimle görüştü. Bu tutanağa istinaden 'hepinizin zararı karşılanacak' denildi. 'Arabayı servise götürdüğünüzde bize faturalandırın, gerekeni yapacağız' şeklinde bilgilendirildik," diye ekledi.

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta ana su borusunun patlaması nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yerinde hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta ana su borusunun patlaması nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yerinde hasar oluştu.