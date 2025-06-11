İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Zanlı Yakalandı

İzmir'de Terör Propagandası Operasyonu

İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 zanlıya yönelik çalışmalar yapıldı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, diğer zanlının yurt dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu operasyon, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir faaliyet olarak değerlendiriliyor.

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.