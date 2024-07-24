İzmir'de Uyuşturucu Ticareti ve Kara Para Aklama Operasyonu

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, elde ettikleri kara parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları öne sürülüyor.

Baskınlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Demirdaşlar" olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik, 8 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 kilo 300 gram altın, 3 milyon 233 bin lira nakit para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında örgüt üyeleri ve ailelerine ait 36 gayrimenkul ile 22 lüks araca da el konuldu.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ve elde ettikleri kara parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 300 gram altın, 3 milyon 233 bin lira nakit para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ve elde ettikleri kara parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 300 gram altın, 3 milyon 233 bin lira nakit para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.