İzmir'de Vapur Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

İzmir'deki vapur seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi bir aksama yaşadı. İZDENİZ tarafından yapılan resmi açıklamada,

"Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16.50 itibarıyla Karşıyaka-Üçkuyular ve Göztepe-Karantina-Karşıyaka hatlarındaki yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" denildi.

Kentte etkili olan bu olumsuz hava koşulları, saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferlerinin de iptal edilmesine neden oldu.

Yolcuların güvenliğini riske atmamak adına iptallerin devam edeceği bildirildi. İzmir'de yaşayanlar ve turistlerin detaylı olarak gelişmeleri takip etmeleri önemle duyurulur.