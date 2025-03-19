İzmir'de Vapur Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yolcu gemisi seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:01
İzmir'de Vapur Seferlerine Şiddetli Rüzgar Engeli

İzmir'deki vapur seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi bir aksama yaşadı. İZDENİZ tarafından yapılan resmi açıklamada,

"Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16.50 itibarıyla Karşıyaka-Üçkuyular ve Göztepe-Karantina-Karşıyaka hatlarındaki yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" denildi.

Kentte etkili olan bu olumsuz hava koşulları, saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferlerinin de iptal edilmesine neden oldu.

Yolcuların güvenliğini riske atmamak adına iptallerin devam edeceği bildirildi. İzmir'de yaşayanlar ve turistlerin detaylı olarak gelişmeleri takip etmeleri önemle duyurulur.

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