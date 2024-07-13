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İzmir'de yağmurda elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti! Son görüntüler yürekleri dağladı

İzmir Konak ilçesinde şiddetli yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın dramatik ölümüne ilişkin detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 00:43
İzmir'de yağmurda elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti! Son görüntüler yürekleri dağladı

İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞMURDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 2 KİŞİNİN TRAJİK SONU

İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak semtinde şiddetli yağmurun etkisiyle meydana gelen trajik bir olayda, su birikintisinden geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti. İşte detaylar:

Olay, İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, şehri etkisi altına alan şiddetli yağmur sırasında gerçekleşti. Yollar göle dönerken, su birikintisinden karşıya geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, kaçak elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan gençler, dakikalarca yağmur altında yardım bekledi ancak çevredekiler, güvenlik riski nedeniyle yaklaşamadı. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜCADELESİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a uzun süre kalp masajı yaparak müdahale etti. Ancak gençlerin durumu ağır olunca, hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamadılar.

Kaza sonucu yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Özge Ceren Deniz, 23 yaşında genç bir kadın olarak yaşamını yitirirken, İnanç Öktemay ise 44 yaşında bir erkek olarak yaşamını kaybetti.

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Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Elektrik akımının kaçak mı olduğu, güvenlik tedbirlerinin yeterliliği gibi konular detaylı bir şekilde inceleniyor. 

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