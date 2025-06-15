İzmir'de Yangına Neden Olan Şüpheli Tutuklandı

Foça'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde, kaynak yaparken orman yangınına neden olduğu iddia edilen 4 kişiden biri, jandarma tarafından tutuklandı. Yangın, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangına Neden Olan Kaynak İşlemi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırarak M.E, Ö.O, O.Y. ve S.G.O. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Jandarma, yangının, ormana yakın bir bahçede gerçekleştirilen kaynak işlemi sırasında meydana gelen kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Kaynak makinesini kullandığı öne sürülen S.G.O. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangına Müdahale

Dün çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler hem havadan hem de karadan yangına müdahale ederek daha büyük bir felaketi önlediler.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.