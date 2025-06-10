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İzmir'deki Asırlık Çınar Devrildi: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

İzmir Kemeraltı Çarşısı girişindeki dev çınar, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 13:09
İzmir'deki Asırlık Çınar Devrildi: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki asırlık çınar ağacı, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, devrilme anı çevredeki esnaflar tarafından korku ve endişeyle karşılandı.

Elde edilen bilgilere göre, çınarın bulunduğu alan özellikle Konak Atatürk Meydanı girişinde yoğun bir geçiş trafiğine sahip. Devrilen ağaç, mahalle sakinlerinin sık sık gölgesinden faydalandığı simge bir ağaçtı.

O esnada çarşıda bulunan Ali Demirdelen (55), olayın şans eseri yaralanmalara yol açmadığını belirtti. "Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük bir ses duyduk. Olay sırasında bütün esnaf olarak ağacın yanına koştuk, kimse yaralanmadı. Allah’tan kimse yoktu," dedi.

Bir diğer tanık Emrah Mansur (35), çınarın geçmişten beri bu bölgede insanların buluştuğu ve dinlendiği bir yer olduğunu belirtti. Mansur, "Sesi duyduğumuz an insanlar kaçışmaya başladı. Ağacın devrilmesi ve artık gölgesinin olmayacak olması bizleri çok üzüyor," ifadelerinde bulundu.

Esnaf Tahir Karatay (47) da, bu ağacın meydandaki saat kulesi gibi ikon haline geldiğini vurgulayarak devrilmesi karşısında hissettiği üzüntüyü dile getirdi.

Olay sonrasında, polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve belediye ekipleri ağacın kesilerek kaldırılması için çalışma başlattı. Çınarın devrilme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde vatandaşların sarsıntı sonrası olay yerinden kaçıştığı görülüyor.

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan çınar ağacı...

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan çınar ağacı bilinmeyen nedenle devrildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekipleri, yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan çınar ağacı...

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan çınar ağacı bilinmeyen nedenle devrildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekipleri, yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

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