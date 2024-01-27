İzmir depremi sonrası Naci Görür'den değerlendirme geldi

İzmir'de sabah meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan açıklama yaptı. Görür, depremin Kuşadası Körfezi'nde normal fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

İzmir depremi sonrası Naci Görür'den değerlendirme geldi
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Son günlerde deprem haberleri peş peşe gelmesi üzerinde uzmanlardan da açıklamalar gelmeyi sürdürüyor. Uzman Yerbilimci Naci Görür'den de bugün yaşanan İzmir depreminin ardından paylaşım geldi. 

Sabah saatlerinde İzmir açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili olarak bir değerlendirme yaptı.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde."

naci-görür

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