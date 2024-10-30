İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

İzmir, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 117 kişi için anma programları düzenlendi.

Anma Programının Detayları

İzmir Valiliği tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, depremin olduğu saatte, yani 14:51'de Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla başladı.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, AFAD'ın diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Elban, kentin mevcut yapı stokunun kötü bir durumda olduğunu ifade ederek, "Eğer Allah korusun 6 ve üzeri bir deprem olursa, bu durumun ciddi yıkımlara yol açacağı kesin. Bunu bilimsel bir gerçek olarak belirtiyoruz," dedi.

Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Elban ayrıca, şehirlerde kentsel dönüşümden önce zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: "Afeti yaşadıktan sonra ne gibi sıkıntılarla karşılaşacağımızı unuttuğumuz bir gerçektir. Deprem sonrası, insanların kentsel dönüşüm ve binaların güçlendirilmesi konusunda hızlı bir hareketlenme yaşaması beklenmektedir. Ancak son dört yılda, AFAD ve başka gönüllü kuruluşlar dışında yeterli ilerleme kaydedilmediğini görmek üzüntü verici."

Elban, yaraların sarılması konusunda devletin ve ilgili kurumların önemli adımlar attığını da sözlerine ekledi.

Etkinlikte Diğer Konuşmalar

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, etkinliğe katılarak konuşma yaptılar.

Programda, AFAD gönüllülerine kimlikleri verilirken, depreme ait fotoğraflar sergilendi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün motorize ekipleri tanıtıldı.

30 Ekim Deprem Anıtı'na Saygı Töreni

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı'daki 30 Ekim Deprem Anıtı'nda da bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende, deprem saatinde itfaiye araçları siren çaldı ve hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, anıta karanfiller bırakıldı.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlemlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında depreme dayanıksız binaların 1999 öncesi standartlarla yapıldığını vurguladı. Tugay, "Göreve geldiğimiz günden itibaren bu riskli yapıların bir an önce ya yeniden inşa edilmesi ya da güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmayı hedefliyoruz," dedi.

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programları gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı ilçesindeki 30 Ekim Deprem Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende depremin yaşandığı saat 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programları gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı ilçesindeki 30 Ekim Deprem Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende depremin yaşandığı saat 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.