İzmir'in Su Sorunu: Barajlar Azalınca Yer Altı Kaynaklarına Yönelindi

İzmir, kuraklık nedeniyle içme suyu ihtiyacını yer altı kaynaklarından karşılıyor. Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:10
İzmir'in Su Sorunu: Barajlar Azalınca Yer Altı Kaynaklarına Yönelindi

İzmir'de Yağışlar Düşerken Su Seviyesi de Azaldı

İzmir, içme suyu sağlayan barajlarındaki azalma nedeniyle yer altı kaynaklarına yönelmeye başladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, Tahtalı Barajı'nın mevcut su seviyesinin yüzde 15 olduğunu belirtti.

Yağışlarda Dikkat Çeken Düşüş

Uzun yıllar boyunca Ege Bölgesi'nde metrekareye ortalama 373,4 kilogram yağış düşerken, bu sene aynı dönemde yalnızca 269,6 kilogram yağış alındı. Bu da, yağışların bir önceki seneye göre yüzde 20, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 28 azaldığını gösteriyor.

Barajların Doluluk Oranındaki Düşüş

22 Mart verilerine göre İzmir, su ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Tahtalı Barajı'ndaki doluluk yüzde 32'den yüzde 15'e, Balçova'da yüzde 75'ten yüzde 37'ye, Güzelhisar'da yüzde 88'den yüzde 68'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 46'dan yüzde 17'ye ve Ürkmez'de yüzde 44'ten yüzde 27'ye geriledi.

Yer Altı Kaynaklarına Bağlılık Artıyor

Prof. Dr. Baba, “Yer altı su kaynakları, İzmir'in su ihtiyacının yaklaşık %70-80'ini karşılıyor.” şeklinde konuşarak, yer altı sularının korunmasının önemine dikkat çekti. "Tahtalı Barajı'nın su seviyesi bu kadar düşükken, barajdan yararlanamaz duruma gelebiliriz. %10 seviyelerine düştüğünde bu suyun kullanılabilirliği kalmayacak." diye ekledi.

Yerel Yönetimlerden Çözüm Arayışları

Aşırı su çekimi yüzünden kıyı bölgelerde tuzlanma sorunları yaşandığını vurgulayan Baba, yerel yönetimlerin su kesintileri ve kısıtlamaları ile ilgili sorunlarla karşılaşma ihtimalinin arttığını belirtti. Ayrıca, yer altı kaynaklarının korunmasının hayati önemi olduğuna dikkat çekerek, “Bu kaynakları kirletmememiz gerekir.” ifadelerini kullandı. Su sorununu çözmek için çeşitli önlemler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

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