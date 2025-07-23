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İzmir Kemalpaşa'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Kemalpaşa'da başlayan tır yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:29
İzmir Kemalpaşa'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Kemalpaşa'da Yangın Uçak ve Helikopterlerle Söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir tırda başlayan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Tırın sürücüsü ve plakası henüz belirlenemedi.

Yangının nedeninin araştırıldığı öğrenilirken, rüzgarın etkisiyle tırdaki alevler orman alanına sıçradı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri yangına anında müdahale etmek üzere bölgeye gönderildi.

Uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesiyle birlikte, karadan da yapılan çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki yol da kısa süreliğine kapatıldı ancak trafik daha sonra açıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

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