İzmir Kınık'ta Üzerindeki Mermiler Ele Verdi: Evde Ruhsatsız Tabanca ve Otomatik Tüfek

Kınık'ta durdurulan bir kişide 6 fişek bulundu; evinde ruhsatsız tabanca, şarjöründe 7 mermi ve ibaresiz otomatik tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:32
İzmir Kınık'ta Üzerindeki Mermiler Ele Verdi: Evde Ruhsatsız Tabanca ve Otomatik Tüfek

İzmir Kınık'ta Üzerindeki Mermiler Ele Verdi: Evde Ruhsatsız Tabanca ve Otomatik Tüfek

Olayın Detayları

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir şahsın üzerinde bulunan mermiler şüphe uyandırdı ve evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 Kasım günü saat 16.40 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurmasıyla başladı.

Durdurulan şahsın B.Y. olduğu ve üzerinde 6 adet tabanca fişeği bulunduğu tespit edildi. Bu durumun bildirilmesi üzerine ekipler, şüpheliye ait ev adresinde arama gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada ruh­satsız tabanca, şarjöründe basılı halde 7 adet mermi ve ibaresiz ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından el konulan silah ve mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şüpheli B.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek