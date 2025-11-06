İzmir Kınık'ta Üzerindeki Mermiler Ele Verdi: Evde Ruhsatsız Tabanca ve Otomatik Tüfek

Olayın Detayları

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir şahsın üzerinde bulunan mermiler şüphe uyandırdı ve evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 Kasım günü saat 16.40 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurmasıyla başladı.

Durdurulan şahsın B.Y. olduğu ve üzerinde 6 adet tabanca fişeği bulunduğu tespit edildi. Bu durumun bildirilmesi üzerine ekipler, şüpheliye ait ev adresinde arama gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada ruh­satsız tabanca, şarjöründe basılı halde 7 adet mermi ve ibaresiz ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından el konulan silah ve mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şüpheli B.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER