İzmir Konak'ta İmam Nikahlı Kadın Silahla Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, imam nikahlı çift arasında tartışma çıktı.

Olayın Detayları

Tartışmanın büyümesi üzerine H.M.A. (64) iddiaya göre beraber yaşadığı U.I. (42)'yı tabancayla bacağından yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltı

Olay yerinde yapılan çalışmada şüpheli H.M.A., suç aleti tabancayla yakalandı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.