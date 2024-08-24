İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üzerine Bakanlık İncelemesi

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üzerine Önemli İnceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili incelemelere başladı.

Deniz Suyu Numuneleri Alındı

Bakanlık, balık ölümlerinin sıklıkla görüldüğü alanlardan deniz suyu numuneleri toplayarak laboratuvarlara gönderdi. İlk veriler, balık ölümlerinin sudaki kirlilik ve oksijen seviyesinin düşüklüğünden kaynaklandığını gösteriyor.

Detaylı İncelemeler ve Denetimler

Bölgedeki durumu daha iyi anlamak için Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ile Atıksu Laboratuvarı, hemen bölgeye yönlendirilmiştir. Ayrıca, körfeze bağlanan 7 dereye ilişkin atık su denetimleri yapılacaktır.

Yerel Yönetimlere Uyarı

Bakanlık, yaşanan çevresel kirliliği önlemek için sorumlu yerel yönetimlere uyarılarda bulunmuştur. Gelişmelerin titizlikle takibi sürdürülmektedir. Özellikle kirlilik sorunları üzerine hassasiyet gösterileceği belirtilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı.