İzmir Körfezi'nde Kirliliğe Mannequin'li Protesto

İzmir Körfezi'nde Mannequin Protestosu

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Mankenler üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski başkan Tunç Soyer'in resimlerini taşıyan Kırkpınar, bu mankenleri körfezde yüzdürerek tepki gösterdi.

Kirlilik Sorunu ve Yönetim Eleştirisi

Kırkpınar, yaptığı açıklamada, körfezin karadan kaynaklanan kirlilik nedeniyle artık nefes alamadığına vurgu yaptı. Bu durumun son derece utanç verici olduğunu belirten Kırkpınar, seçim dönemlerinde körfezin temizleneceği vaadinde bulunan belediye başkanlarının, aksine kirliliği artırdığını ifade etti.

Verilen Sözler Unutulmasın

Cemil Tugay ve Tunç Soyer'in körfezi temizleme sözü verdiğini hatırlatan Kırkpınar, "Onlar vatandaşlarımıza 'biz geldiğimizde körfezi temizleyeceğiz ve orada yüzeceğiz' taahhüdünde bulundular. Ama bu sözleri tutmadılar. Bu nedenle, yeterli yönetim ve hizmet sunamayan bu kişilerin, köklü bir eleştiri ile hatırlatılması gerekmektedir. Mankenlerini körfezde yüzdürerek bu sözlerin yerine getirilmesine dair bir mesaj vermek istiyoruz. Gerçek bir belediye yönetimi olarak niteliklerini asla hak etmediler. Biz, onların vaatlerini maketlerle de olsa hatırlatıyoruz."