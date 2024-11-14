İzmir Körfezi'nde Yosun Kirliliği Artıyor!

Yosun Kirliliği İzmir Körfezi'nde Endişe Yarattı

İzmir Körfezi'nde artan balık ölümleri sonrasında yaşanan yosun kirliliği, bölgedeki çevresel sorunları daha da derinleştiriyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, Karşıyaka ve Balçova sahil bandında yosun tabakalarının gözlemlendiğini belirtti.

Yosun Türleri ve Etkileri

Tanrıkul, yosunların Mavişehir ve İnciraltı kıyılarında 5-10 metre açıkta tabaka şeklinde yayıldığını vurguladı. Tüm bu gelişmeler, sudaki nitrojen ve fosfor miktarının artışının bir sonucu olarak belirmekte. Bu durum, körfezde daha önce sık görülen deniz marulu türlerinden farklı olarak cladophora ve enteromorpha cinsi yosunları üretmektedir.

Güneşli hava ve rüzgarın az olması da yosunların yayılma hızını artırmakta. Tanrıkul, yalnızca kıyı bölgelerinde değil aynı zamanda körfezin ortasında da yüzen yosun adacıkları gözlemlendiğini açıkladı.

Ekosisteme Zarar Veriyor

Bu yosun türlerinin deniz ekosistemine ciddi zararlar verdiğini ifade eden Tanrıkul, "Yosunların yayılması, su yüzeyini kapladıkları için ışığın geçmesini engelliyor ve sudaki oksijen miktarını azaltıyor. Ayrıca zamanla suyun dibine çökerek, balık yumurtaları ve diğer deniz canlıları üzerinde tabaka oluşturuyorlar," şeklinde konuştu.

"Altta da ürüyorlar, bu da sürekli bir transfer halinde üreme anlamına geliyor." diyen Tanrıkul, bu yosunların güçlü dokusunun deniz marulu kadar hızlı çürüyüp kaybolmadığına dikkat çekti. Yosunların, çevresel şartlar devam ettiği sürece yayılımını sürdüreceği öngörülmekte.

Koku Sorunu ve Temizleme İhtiyacı

Tanrıkul, ayrıca bu yosunların kokuya neden olabileceğini dile getirerek, "Balık ölümleri şu an için durdu ama bunun nedeni sıcaklıkların düşmesi. Yosunların artması, başka çevre felaketlerine yol açabilir ve bu durum, hem doğal yaşamı tehdit edecek hem de çürümeye başladıktan sonra kokuya neden olacak," dedi.

Prof. Dr. Tanrıkul, yosunların temizlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Denizin üzerindeki yosunların kıyıdan uzaklaştırılması gerekiyor. Körfezin kirliliği her geçen gün artış göstermekte ve acil önlemler alınmalı," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.