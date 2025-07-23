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İzmir Menderes'te Otluk Alanda Yangın: 8 Eve Zarar Verdi

İzmir Menderes'te çıkan yangın, 8 evde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:55
İzmir Menderes'te Otluk Alanda Yangın: 8 Eve Zarar Verdi

İzmir Menderes'te Yangın Paniği

İzmir'in Menderes ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde yer alan otluk alanda çıkan yangın, 8 evde ciddi hasara yol açtı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın Genişledi

Yangın, kara yolunun kenarındaki otluk alanda patlak verdikten sonra hızla yayılarak çevredeki zeytin bahçelerine ve evlere sıçradı. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle durum acil olarak yetkililere bildirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Hasar ve Yaralılar

Yangın sonucunda tek katlı toplamda 8 ayrı evde hasar meydana geldi. Ayrıca, dumandan etkilenen 2 vatandaş ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapan Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.

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