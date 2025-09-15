İzmir merkezli 4 ilde MLKP operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen MLKP operasyonunda 18 zanlıdan 5'i tutuklandı; 13 adli kontrolle serbest bırakıldı, 2 firari aranıyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:39
Operasyonun sonuçları ve adli süreç

İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 kişi tutuklandı, 13 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon ayrıntıları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, MLKP ile bağlantılı Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) yapılanmaları bünyesinde İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Eylül'de İzmir, İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin evlerinde ve ESP İzmir il binasında yapılan aramalarda, yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, harddisk ve laptop ele geçirildi.

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor.

