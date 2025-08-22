İzmir Urla'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyip yağmalamaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Olay
Olay, Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. 18 Ağustos tarihinde, araçla gelen kişilerce iş yerine silahla ateş açıldığı bildirildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde yakalamıştı.
Soruşturma ve Yargılama
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Olaydan önce iş yerini yağmalamaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.