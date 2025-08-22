DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

İzmir Urla'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Urla'da 18 Ağustos'ta iş yerine silahla saldırıp yağmalamaya çalıştıkları belirlenen 4 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:03
İzmir Urla'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Urla'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyip yağmalamaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Olay

Olay, Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. 18 Ağustos tarihinde, araçla gelen kişilerce iş yerine silahla ateş açıldığı bildirildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde yakalamıştı.

Soruşturma ve Yargılama

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Olaydan önce iş yerini yağmalamaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
2
İstanbul Başsavcılığı: Soytekin ve Abacı'nın Adli Kontrolü Sürüyor
3
Adana Yüreğir'de Tabancayla Vurulan Muhammet Kaçar Hayatını Kaybetti
4
Düzce'de 15 Dönümü Meyve Bahçesine Dönüştüren Üretici: Onur Kurnaz
5
Malatya'da Arıtılan Atık Su Tarıma "Can Suyu" Oluyor
6
Hatay Samandağ'da 76 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusu Denize Ulaştı
7
İsrail'in Gazze Saldırıları: Amr bin As Okulu Bombalandı, En Az 25 Filistinli Öldü

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım