İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi New York'ta Tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisinde uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Sergi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edildi. Suyun öneminin vurgulandığı etkinlikte, Türkiye'nin Van, Salda, Meke, Eğirdir ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürütülen su kaynaklarını koruma çalışmaları da yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, proje standında konuklara projenin detaylarını anlattı.

Tanıtım standını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan de ziyaret etti.

Proje Çalışmaları

Projede 1. etap çalışmaları kapsamında 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. Devam eden 2. etapta ise şu ana kadar 57 hektarlık bölgede temizlik yapıldı.