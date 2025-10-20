İzmit Körfezi'nde 182 Hektarda 1,6 Milyon Metreküp Dip Çamuru Temizlendi

İzmit Körfezi'nde 182 hektarlık alandan 1,6 milyon metreküp dip çamuru temizlendi; proje 468 hektarlık hedefle 2. etap çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 182 hektarlık alandaki 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi.

Projenin kapsamı ve yürütücüler

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında 2. etap çalışmaları devam ediyor.

Çalışma ilerleyişi

İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık kısım temizlendi. Projenin 2. etap çalışmalarında bugüne kadar 57 hektar alandaki çamurun denizden arındırma işlemleri tamamlandı.

Toplamda bugüne kadar 182 hektar alandan yaklaşık 1,6 milyon metreküp çamur denizden ayrıştırıldı. Böylece deniz eski ekosistemine kavuşurken, sahip olunan biyoçeşitlilik de oksijen seviyesinin yükselmesiyle canlanmaya başladı.

Bölgesel önem

Proje yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Denizi ekosistemi açısından da büyük önem taşıyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 182 hektarlık alandaki 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi.

