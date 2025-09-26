James Comey: Trump'ın Duyurduğu İddianameye 'Masumum' Yanıtı

James Comey iddianameye yanıt verdi

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddialarını soruşturan süreçle bağlantılı olarak hakkında hazırlanan iki ayrı iddianameye ilişkin açıklama yaptı.

Comey'den 'masumum' ve adalete güven mesajı

Comey, Trump'ın hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, federal yargı sistemine güvendiğini vurguladı. Comey, "Ben masumum. Öyleyse, duruşmaya gidelim." ifadelerini kullandı.

Comey, ayrıca ailecek Donald Trump'a karşı durmanın "bedelini" bildiklerini belirterek, "Diz çökerek yaşamayacağız, siz de yaşamamalısınız." dedi. Kızının Temmuz 2025'te federal savcı olarak görevinden alınmasına atıfta bulunarak, sevdiği bir kişinin "korkunun, bir zorbanın aracı olduğunu" söylemesinin haklı olduğunu aktardı.

Comey, "Ben korkmuyorum ve umarım siz de korkmuyorsunuzdur. Sevdiğiniz ülkenin geleceği buna bağlıymış gibi oy kullanacaksınız, ki öyle de." şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklaması ve suçlamalar

Donald Trump, Comey hakkında hazırlanan iddianameyi duyurarak, Comey'i "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olarak nitelendirdi ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savundu. Trump, "'Büyük Jüri' bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı.'" ifadelerini kullandı.

Resmi olarak Comey, "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

Rusya soruşturmasının geçmişi

Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller özel yetkili savcı olarak atandı ve Trump kampanyasının faaliyetleri soruşturuldu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonunda Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamadı ve dosya kapandı.

Daha sonra ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atadı ve Rusya soruşturmasının kökenleri incelenmeye başlandı. Durham'ın soruşturmasında bugüne dek iki kişinin delillerle oynadığını itiraf ettiği ve Steele dosyasının Demokratlar tarafından finanse edildiğinin ortaya çıktığı bildirildi.