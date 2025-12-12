DOLAR
Jandarma, Afyonkarahisar'da 16 Yıla Yakın Hapisle Aranan Ç.D.'yi Şuhut'ta Yakaladı

Afyonkarahisar Jandarması, çeşitli suçlardan 15 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile aranan Ç.D.'yi Şuhut'ta yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:25
Jandarma, Afyonkarahisar'da 16 Yıla Yakın Hapisle Aranan Ç.D.'yi Şuhut'ta Yakaladı

Jandarma, Afyonkarahisar'da 16 Yıla Yakın Hapisle Aranan Ç.D.'yi Şuhut'ta Yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan 16 yıla yakın hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Olayın Detayları

Yapılan incelemelerde, Ç.D. isimli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Takip edilen şüpheli, ekiplerin operasyonuyla Şuhut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 16 YILA YAKIN HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS JANDARMA...

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 16 YILA YAKIN HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI.

