Jandarma Operasyonu: 150 Bin Sentetik Hap ve 1.230 Kaçak Kanser İlacı Ele Geçirildi

Jandarma'dan zehir tacirlerine koordineli operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen operasyonda, toplum sağlığını hedef alan yasa dışı üretim ve ticareti çökertti. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Operasyonun detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve suç unsurlarının şüphelilerle birlikte ele geçirilmesi amaçlandı.

El konulan malzemeler ve bulgular

Operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri tespit edildi. Baskınlarda ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

• 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap

• 1.230 kutu kaçak kanser ilacı

• 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde)

• 2 hassas terazi

• 5 bin adet boş plastik kutu

• 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler

Gözaltılar

Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ve adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyon, şehirdeki yasa dışı uyuşturucu imalat ve kaçak ilaç ticaretine karşı önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

