Jandarma Operasyonu: 150 Bin Sentetik Hap ve 1.230 Kaçak Kanser İlacı Ele Geçirildi

İstanbul'da Jandarma'nın operasyonunda 150 bin sentetik uyuşturucu hap ve 1.230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:55
Jandarma Operasyonu: 150 Bin Sentetik Hap ve 1.230 Kaçak Kanser İlacı Ele Geçirildi

Jandarma'dan zehir tacirlerine koordineli operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen operasyonda, toplum sağlığını hedef alan yasa dışı üretim ve ticareti çökertti. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Operasyonun detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve suç unsurlarının şüphelilerle birlikte ele geçirilmesi amaçlandı.

El konulan malzemeler ve bulgular

Operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri tespit edildi. Baskınlarda ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

• 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap

• 1.230 kutu kaçak kanser ilacı

• 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde)

• 2 hassas terazi

• 5 bin adet boş plastik kutu

• 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler

Gözaltılar

Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ve adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyon, şehirdeki yasa dışı uyuşturucu imalat ve kaçak ilaç ticaretine karşı önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE KOORDİNELİ DÜZENLEDİĞİ...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE KOORDİNELİ DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 150 BİN ADET SENTETİK UYUŞTURUCU HAP İLE BİN 230 KUTU KAÇAK KANSER İLACI ELE GEÇİRİLİRKEN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı